Москва, , 08:23 — REGNUM Вооруженные силы Украины применяли системы залпового огня «Град» и «Ураган» против мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

«Можно и дальше перечислять всё, что испытывали против мирного населения, — системы залпового огня «Град», «Ураган», авиационные неуправляемые ракеты, другие виды тяжёлого наступательного вооружения неизбирательного действия, имеющего высокие поражающие свойства, а также стрелкового огнестрельного оружия», — скала в интервью ТАСС Бастрыкин.

Он добавил, что украинские военные также применяли тактические ракетные комплексы «Точка-У» в жилых районах ДНР и ЛНР.

«Они не гнушались направлять такие ракеты в жилые районы даже с кассетными зарядами, что, как известно, является запрещённым боеприпасом. И мы фиксировали десятки жертв среди гражданского населения», — заключил Бастрыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские нацисты продолжают обстрелы населённых пунктов Донбасса, в том числе оперативно-тактическими ракетами «Точка-У». Большинство из них удаётся перехватить, однако 14 марта один из боевых блоков ракеты упал в Донецке, убив более 20 мирных жителей.

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