Уфа, 25 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Законопроект о создании нормативной правовой базы для организации в Башкирии вытрезвителей намерены рассмотреть на ближайшем заседании государственного собрания региона. Об этом 25 марта сообщил председатель госсобрания региона Константин Толкачев в своем Telegram-канале.

Цитата из к/ф «100 грамм для храбрости». Реж. Борис Бушмелёв, Анатолий Маркелов, Георгий Щукин. 1976. СССР В вытрезвителе

Он пояснил, что органы государственной власти планируется наделить соответствующими полномочиями. Изменения намерены внести в закон «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Республике Башкортостан».

Толкачев отметил, что вытрезвители нужно возрождать, при этом «важно не допустить их превращения в коммерческую лавочку». Он также подчеркнул, что вытрезвители должны служить сохранению жизни и здоровья людей, предупреждению правонарушений.

Спикер республиканского госсобрания напомнил, что раньше такая практика была широко распространена.

«Ежегодно в стране в медицинские вытрезвители системы органов внутренних дел доставлялись от 2,5 до 5 миллионов граждан, которые из-за сильного опьянения не могли передвигаться или ориентироваться в пространстве», — отметил чиновник.

Толкачев также сообщил, что в настоящее время в стране свыше 50 тысяч человек ежегодно гибнут в результате алкогольного опьянения. В основном это люди трудоспособного возраста. В том числе 8−10 тысяч человек гибнут от переохлаждения.

Спикер республиканского парламента уверен, что изоляция таких людей до естественного вытрезвления поможет сохранить жизни и поддержит общественный порядок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены изменить закон о ветеринарии.