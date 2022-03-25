Москва, , 08:23 — REGNUM Вопрос о возвращении в России смертной казни «очень сложный, мировоззренческий, философский, нравственный». Теперь ограничений для отмены моратория на подобный вид наказания в стране нет, но всё будет зависеть от текущей криминогенной ситуации. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Смертная казнь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы, — уточнил в беседе в РИА Новости Медведев. — Это никак не связано напрямую с участием в Совете Европы, хотя внутренняя связь здесь, вне всякого сомнения, присутствует. Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет».

Зампредседателя Совбеза считает, что мораторий на смертную казнь может быть пересмотрен, «если что-то изменится в жизни общества». Он напомнил, что в СССР после войны запрет смертной казни «достаточно быстро» отменили из-за высокого роста «насильственных преступлений».

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«Но если возвращаться к сегодняшней ситуации, она такая, как есть: международные основания отпали, есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации», — пояснил он.

По его словам, если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. При этом Медведев подчеркнул, что правовые позиции тоже не являются вечными, они могут быть пересмотрены «если что-то изменится в жизни общества». Даже решения КС могут меняться, добавил зампред Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александр Точенов заявил, что в настоящее время в России едва ли возможно возвращение смертной казни и, хотя отдельные партии делают заявления на эту тему для повышения рейтинга, организация референдума на эту тему — это совсем другой вопрос.

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