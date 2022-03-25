Москва, , 08:19 — REGNUM Специальная операция Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины развивается по плану и будет продолжена до того момента, как будут достигнуты поставленные цели. Об этом 25 марта заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

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Как отметил Медведев, спецоперация произошла из-за того, что цели, которые поставила перед собой Россия, не были достигнуты, о чем сказал президент РФ Владимир Путин, когда он объявлял о начале указанной операции.

«Ход операции, планы по ее проведению определяются Верховным главнокомандующим. По Конституции им является президент. Президент свои оценки давал. Операция развивается по плану. Этот план подготовлен и утвержден Верховным главнокомандующим», — сказал он.

При этом зампред Совбеза РФ добавил, что считает излишними в этом случае дополнительные комментарии, так как ранее глава Российского государства дал исчерпывающую оценку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в настоящее время Следственным комитетом России расследуется свыше 10 уголовных дел о ложной информации о деятельности российских Вооруженных сил (ВС).