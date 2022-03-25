Пермь, 25 марта 2022, 08:19 — REGNUM В Перми 17-летнего горожанина обвиняют в нападении на 14-летнего школьника. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Удар
Удар
Feans

По данным следствия, 19 марта 2022 года злоумышленник возле жилого дома попросил у прохожего подростка мобильный телефон, чтобы позвонить знакомому. После звонка молодой человек не вернул телефон. Ударив ребенка, пермяк попытался скрыться. Мальчик догнал грабителя, но тот снова ударил подростка и убежал.

Злоумышленник задержан. Ему предъявлено обвинение в грабеже, совершенном с применением насилия не опасного для жизни или здоровья.