Пермь, 25 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Перми 17-летнего горожанина обвиняют в нападении на 14-летнего школьника. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Feans Удар

По данным следствия, 19 марта 2022 года злоумышленник возле жилого дома попросил у прохожего подростка мобильный телефон, чтобы позвонить знакомому. После звонка молодой человек не вернул телефон. Ударив ребенка, пермяк попытался скрыться. Мальчик догнал грабителя, но тот снова ударил подростка и убежал.

Злоумышленник задержан. Ему предъявлено обвинение в грабеже, совершенном с применением насилия не опасного для жизни или здоровья.