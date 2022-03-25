Токио, , 08:17 — REGNUM Пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР осудили глава МИД Республики Корея Чон Ый Ён и его коллега из Японии Ёсимаса Хаяси. Соответствующее заявление опубликовано 25 марта пресс-службой южнокорейского ведомства.

Испытание ракеты КНДР Web.de

Главы МИД двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых осудили пуск МБР Северной Кореей как нарушение резолюций Совбеза ООН и добровольного моратория Пхеньяна на тестирование данного вида вооружения.

Стороны обратились к Пхеньяну с призывом отказаться от шагов, способствующих нарастанию напряжённости в регионе, а также договорились укреплять сотрудничество в двухстороннем и трёхстороннем формате, с участием США. При этом Сеул и Токио указали на необходимость продолжить совместные усилия по возвращению КНДР в дипломатическое поле для дальнейших переговоров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Северная Корея подтвердила испытание МБР, осуществлённое по прямому указанию северокорейского лидера Ким Чен Ына. Это уже 12-я демонстрация силы Северной Кореей с начала текущего года.

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