Москва, 25 марта, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Следственный комитет России направит запросы в компетентные органы семи стран, где произошли нападения на российские дипломатические представительства. Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Он рассказал, что речь идёт о нападения на дипмиссии в Нидерландах, Ирландии, Чехии, Литве, Польше, Франции, Эстонии.

«Все эти данные мы также фиксируем в рамках уголовных дел, и в дальнейшем направим запросы о правовой помощи в компетентные органы этих стран», — приводит ТАСС слова Бастрыкина.

Глава СК также, говоря о перспективах этих дел, предположил, что цивилизованность в перечисленных странах имеет границы.