Владивосток, 25 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Приморье показатель заболеваемости туберкулёзом в 2021 году уменьшился на 8,9% по сравнению с 2020 годом и составил 68 случаев на 100 тыс. населения. Снижение показателей связано с высоким охватом профилактическими осмотрами на туберкулез всех категорий населения, ранним выявлением патологий и своевременным лечением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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За последние три года отмечается стойкая динамика к снижению заболеваемости детей и подростков, с 2016 года нет случаев смерти детей от туберкулеза.

Внедряются самые передовые технологии лечения, проводится большая работа по медицинской реабилитации детей. Ежегодно обследуют более 1500 детей.

Так, в прошлом году во фтизиопульмонологическом центре впервые на Дальнем Востоке была проведена операция по установке бронхоблокатора подростку с деструктивной формой туберкулеза. Ранее такую высокотехнологичную медицинскую помощь оказывали только в центральных клиниках страны, Сибири и Забайкальском крае. Благодаря этой органосохраняющей операции юный пациент полностью излечился от тяжелого осложненного туберкулеза. В ближайшее время такие операции будут проводиться в Приморье на постоянной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области уровень заболеваемости туберкулёзом в 2021 году снизился на 4,2% по сравнению с предыдущим годом, но остаётся почти в 1,7 раза выше, чем в среднем по России.