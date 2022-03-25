Джакарта, , 08:13 — REGNUM В Индонезии утром 25 марта произошло три извержения вулкана Анак Кракатау, сообщает CNN Indonesia.

Вулкан Иван Шилов © ИА REGNUM

Первое извержение произошло в 05:26 по западно-индонезийскому времени. Вулкан выбросил в небо столб пепла на высоту 2000 метров.

Второе извержение произошло примерно через час после первого извержения или около 07:47. Высота столба пепла достигла 1000 метров. Третье извержение произошло менее чем через 30 минут после второго. Столб пепла вырос до 1500 метров.

Жителей Индонезии призвали не приближаться к вулкану в радиусе 2 км от пика вулкана.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Анак Кракатау в Индонезии активизировался и выбросил в небо столб дыма на высоту 1000 метров.

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