Иркутск, , 08:12 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев попросил население не создавать искусственный дефицит лекарств, скупаявпрок медпреппараты, неназначенные врачом. Об этом 25 марта сообщает телеграм-канал областного правительства.

Лекарства

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«Страна обеспечена лекарствами и мы также ведем мониторинг по ценам в аптечной сети. Поэтому хочу попросить жителей Иркутской области не создавать искусственный дефицит медпрепаратов в результате тотальной скупки лекарств в аптеках», — подчеркнул глава региона во время проведения антикризисного штаба.

Игорь Кобзев поручил министерству здравоохранения Иркутской области к 1 апреля доложить на штабе об укомплектованности подведомственных учреждений здравоохранения региона расходными материалами и лекарственными препаратами, в том числе дорогостоящими, жизненно важными, получаемыми по федеральной льготе.

Особое внимание глава региона поручил уделить «карте рисков» сохранности медицинского оборудования и готовности системы здравоохранения Иркутской области к новым вызовам.

Сегодня областной минздрав ведёт работу по контрактации лекарственных препаратов, которые обеспечат годовую потребность. Фармацевтические кампании подтверждают, что поставки лекарств продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, вместе с тем, на потребительском рынке Иркутской области отмечается спад ажиотажного спроса.

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