Киров, , 08:10 — REGNUM В Кирове начата доследственная проверка после травмирования ребёнка рухнувшей с крыши снежной массой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кировской области.

Опасная зона. Сход снега с крыши. Осторожно сосульки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По предварительным данным, днем 24 марта с крыши одного из домов по улице Свердлова упала глыба снега. Рядом с местом падения находилась 7-летняя девочка, которая получила незначительные травмы.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в результате схода снежной массы предположительно с крыши дома №172 «а» по улице Огородной в Саратове пострадал 21-летний мужчина.

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