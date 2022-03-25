Москва, , 08:10 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин советует парламентам Израиля и Франции посмотреть видеообращение мэра украинского города Купянска.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Правильно депутатам Кнессета и парламента Франции посмотреть видеообращение мэра украинского города, кадры, где избивают людей, а в жилых домах размещают танки и пулемёты. Если на самом деле хотят разобраться и понять, что происходит на Украине», — отметил Володин в телерам-канале.

Он также сообщил, что российские парламентарии направят материалы о фактах истязания Киевом граждан, имеющиеся в их распоряжении, в национальные парламенты европейских стран.

«Зеленский и его приспешники — военные преступники, исповедующие нацистскую идеологию.

Они должны ответить за свои деяния», — подчеркнул Володин.

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