Донецк, , 08:09 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 25 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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В 7:35 с украинских позиций в Красногоровке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Всего выпущено три снаряда калибром 122 мм, рассказали в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские формирования обстреляли населённый пункт Золотое-5 в ЛНР.