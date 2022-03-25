Ереван, 25 марта, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Баку 24 марта нарушил трёхсторонние договорённости с Ереваном и Москвой по Нагорному Карабаху, подписанные в ноябре 2020 года. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой МИД Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вторглись в село Парух», — говорится в сообщении.

В Ереване также обвинили Баку в том, что перед этим азербайджанская сторона препятствовала снабжению природным газом населённых пунктов Нагорного Карабаха, обстреливала приграничные сёла из крупнокалиберного оружия, а также транслировала через громкоговорители угрозы населению.

МИД призвал российских миротворцев принять меры и обеспечить возвращение азербайджанских военнослужащих на исходные позиции, указанные в соглашении. Также Ереван призвал международное сообщество дать оценку действиям Баку.