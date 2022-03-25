Балашиха, Московская область, , 08:06 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» одержал победу над омским «Авангардом» в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

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В составе «Металлурга» дубль оформил нападающий Денис Зернов. Также отличились форварды Филипп Майе, Брендан Лайпсик и Джош Карри.

В составе «Авангарда» точным броском отметился нападающий Арсений Грицюк.

Таким образом, «Металлург» сравнял счёт в серии — 2:2. Следующий матч пройдёт 26 марта в Магнитогорске.

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