Тюмень, , 08:05 — REGNUM В Тюменской области в целях гражданской обороны глава региона Александр Моор поручил создать запасы продовольствия, медикаментов, вещей первой необходимости, противогазов. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске Александр Ульяненко © ИА REGNUM

В перечень оснащения аварийно-спасательных служб вошли кровати, матрасы, термосы для пищи, передвижные электростанции, бензопилы, мотонасосы, световые башни. В список запасов — бензин, моторное масло, дизельное топливо, радиостанции и многое другое.

В документе поясняется, что запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.