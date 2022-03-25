Тюмень, 25 марта, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Тюменской области в целях гражданской обороны глава региона Александр Моор поручил создать запасы продовольствия, медикаментов, вещей первой необходимости, противогазов. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Александр Ульяненко ИА REGNUM Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске

В перечень оснащения аварийно-спасательных служб вошли кровати, матрасы, термосы для пищи, передвижные электростанции, бензопилы, мотонасосы, световые башни. В список запасов — бензин, моторное масло, дизельное топливо, радиостанции и многое другое.

В документе поясняется, что запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.