Москва, , 08:05 — REGNUM В настоящее время Следственным комитетом России расследуется свыше 10 уголовных дел о ложной информации о деятельности российских Вооруженных сил (ВС). Об этом 25 марта заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

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«Следственными органами уже расследуется более 10 уголовных дел по таким фактам. Санкции новых статей Уголовного кодекса очень суровы и, полагаю, будут способствовать минимизации неправдивой информации и ее негативного влияния на широкую аудиторию», — сказал он в интервью ТАСС.

Также глава СК РФ отметил, что российскими законодателями крайне своевременно был принят закон об уголовной ответственности за дезинформацию о деятельности ВС РФ и за дискредитацию их действий по защите страны и поддержанию мира.

Кроме того, Бастрыкин добавил, что ведущаяся против России странами Запада, пропитанная дезинформацией и фальсификацией, информационная война «становится прикрытием геноцида, агрессии, а также атак националистов на мирных граждан Донбасса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что свыше 32 тыс. человек признано Следственным комитетом России потерпевшими по уголовным делам о преступлениях киевских боевиков с 2014 года.