Самара, 25 марта, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Рост спроса на речные круизы зафиксировали в Самарской области. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе областного правительства корреспонденту ИА REGNUM.

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Сообщается, что в настоящий момент основные бронирования на отдых в регионе в первую очередь приходятся на начало летнего туристического сезона, который традиционно открывается в Самарской области 1 мая.

«В текущем году мы видим рост спроса на речные круизы, а также на отдых в загородных объектах, парк-отелях, базах отдыха и санаториях Самарской области», — сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы, наиболее часто в Самарскую область приезжают из Нижегородской областей, Оренбургской области, Ульяновской области, Тюменской области, Москвы, Башкирии, Татарии, Московской, Саратовской, Санкт-Петербурга.

Отмечается, что росту спроса способствует и программа туристического кешбэка. В ней принимают участие свыше 50 организаций региона. Список участников программы продолжает пополняться.

Сообщается, что пандемия оказала существенное влияние на формирование спроса на отдых.

«Если в допандемийные годы люди привыкли планировать свое путешествие заблаговременно, используя периоды в несколько месяцев, то сегодня решения принимаются буквально за несколько недель, а иногда и за несколько дней. Поэтому немалая часть туристического потока будет формироваться непосредственно за короткий период времени, перед отправлением в путешествие в Самарскую область», — отмечает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году туристский поток на территории Самарской области составил более 1 млн 710 тысяч человек. Это на 30,2% больше, чем в 2020 году (свыше 1 млн 313 тысяч человек) и на 37,6% 2019 году (более 1 млн 243 тысяч человек) соответственно.

Показатель трат туристов в прошлом году составил 9,69 млрд рублей. Это на 41,5% больше в сравнении с 2020 годом. (6,85 млрд рублей) и больше на 68,9% к 2019 году (5,73 млрд рублей).