Москва, 25 марта 2022, 08:03 — REGNUM Специальная военная операция России на Украине предотвратила массовые жертвы среди мирного населения Донбасса, заявил глава СК России Александр Бастрыкин.

Глава СКР Александр Бастрыкин
Глава СКР Александр Бастрыкин
Sledcom.ru

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По его словам, потери среди мирного населения могли стать значительными.

«Если бы российская армия не начала специальную операцию, то украинские националисты имели бы значительно больше простора и сил для концентрации своих ударов по территориям ДНР и ЛНР. Тогда потери среди мирного населения были бы гораздо больше», — приводит слова Бастрыкина ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о разработке биологического оружия на Украине.