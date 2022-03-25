Москва, 25 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине предотвратила массовые жертвы среди мирного населения Донбасса, заявил глава СК России Александр Бастрыкин.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По его словам, потери среди мирного населения могли стать значительными.

«Если бы российская армия не начала специальную операцию, то украинские националисты имели бы значительно больше простора и сил для концентрации своих ударов по территориям ДНР и ЛНР. Тогда потери среди мирного населения были бы гораздо больше», — приводит слова Бастрыкина ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о разработке биологического оружия на Украине.