Вашингтон, 25 марта, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Warner Bros. показала новый трейлер будущей игры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga в рамках выставки-трансляции Future Games Show Spring Showcase 2022. Ролик был опубликован 25 марта на YouTube-канале портала GamesRadar.

Скриншот из игры Star Wars: Squadrons Звёздные разрушители

Релиз игры состоится 5 апреля на ПК и консолях Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Издание отметило, что в ролике зрители могут видеть знакомых злодеев из «Звёздных войн», в том числе «милую» версию Кайло Рена.

Напомним, разработкой приключенческой экшн-игры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga занимается студия Traveller's Tales. Проект был анонсирован 9 июня 2019 года, тогда его авторы сообщили, что в игре будут адаптированы все фильмы «Саги Скайуокеров».