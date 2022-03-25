Тоцкий район, Оренбургская область, 25 марта, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области вечером 24 марта произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась в Тоцком районе на федеральной трассе М-5 Урал. Возле села Тоцкое автомобиль «Рено Дастер» врезался в стоящий на обочине КАМАЗ с прицепом.

«На место происшествия выезжал боевой расчёт 42-й пожарно-спасательной части. Пожарные оперативно осуществили отключение аккумуляторных батарей в транспортных средствах, чтобы предотвратить их возгорание», — сказали в ГУ МЧС по Оренбуржью.

В результате ДТП травмы получили три человека. Все они госпитализированы.