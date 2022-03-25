Биробиджан, 25 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Ленинский район Еврейской АО по решению совета депутатов возглавил сотрудник ФГКУ «Росграница» Николай Белик. За него отдали свои голоса все 15 депутатов представительного органа муниципалитета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе правительства региона.

Чиновник

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Также на кресло руководителя районной администрации претендовали учитель средней школы села Ленинское Константин Мешенков, первый заместитель главы мэрии Биробиджана Константин Ананьев и бывший работник МВД Елена Кривошеева.

С избрание нового главу поздравила руководитель аппарата губернатора и правительства области Мария Костюк. Победителю вручили в подарок картину с изображением первостроителей Ленинского района и пожелали успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обязанности главы района выполняла Ольга Комарова. Руководитель райадминистрации Максим Сироткин досрочно покинул свою должность в ноябре 2021 года.