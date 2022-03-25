Оренбург, , 07:54 — REGNUM Прокурор Оренбурга Игорь Стасюлис подверг критике работу чиновников администрации города из-за состояния объекта культурного наследия — лестничного марша к реке Урал, сообщают СМИ.

Дефект на спуске к Уралу после очередного ремонта ©

В ходе проверки выявлены нарушения закона по сохранению исторического объекта. Надзорное ведомство указало на то, что работы по ремонту и реставрации спуска велись без должного технического надзора со стороны мэрии.

Стоит отметить, реставрация объекта культурного наследия началась в 2017 году. Работы велись в холода, что вызывало у оренбуржцев недоумение. Ремонт лестничного марша пришлось неоднократно переделывать. Горожане достопримечательность Оренбурга, считавшуюся визитной карточкой, называют многострадальной.

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