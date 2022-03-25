Магадан, 25 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Магаданской области в 2022 году 151 молодая семья купит или построит жильё по программе «Дом для молодой семьи», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба мэрии Магадана Проспект Ленина в Магадане

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Губернатор Сергей Носов отметил важность жилищного строительства для обеспечения квартирами молодых семей, ученых и педагогов.

Отмечается, что в период с 2005 по 2021 год более 1150 молодых людей смогли приобрести жильё за счёт соцвыплат из средств областного и федерального бюджетов.

463 молодые семьи участвуют в программе на 1 января этого года. Для них размер социальной выплаты составляет 30% (без детей) и 35% (с детьми) от расчетной стоимости жилья, установленной в городском округе, где проживают участники программы.

В 2022 году на реализацию программы выделено 125,3 млн рублей (в прошлом — 68,6 млн рублей). Это позволит 151 колымской семье улучшить жилищные условия.

120 семей из Магадана, по 14 из Ольского и Ягоднинского, а также три из Северо-Эвенского округов получат свидетельства на приобретение или строительство жилья. Участники программы имеют право на дополнительную выплату из средств бюджета Колымы в размере 10% от расчетной стоимости жилья в случае рождения или усыновления ребёнка. В 2022 году планируется обеспечить дополнительными выплатами 36 детей, родившихся у 30 молодых семей.

Молодые педагоги могут получить социальную выплату на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту в размере 30% от расчетной стоимости жилья.

В 2021 году в соответствии с объёмами финансирования 13 молодых учителей приобрели жильё в ипотеку. В 2022 году из областного бюджета на реализацию программы предусмотрено 9 млн 564 тыс. рублей.

Минимальный размер выплаты на приобретение жилья на учителя или ученого без семьи — 672 тыс. рублей, на семью из двух человек — 855 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском краке продолжается реализация проекта «Дальневосточный квартал и строительный кластер».