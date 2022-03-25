Вашингтон, 25 марта, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Ситуацию вокруг Ирана и урегулирование палестино-израильского конфликта планирует обсудить в ходе своего визита в страны Ближнего Востока госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом 24 марта сообщила журналистам в ходе специального брифинга и. о. заместителя помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Яэл Лемперт.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

По словам Лемперт, ожидается, что тема, связанная с Ираном, будет обсуждаться во время поездки во всех странах, где будет останавливаться глава внешнеполитического ведомства США. Как отметила Лемперт, данный вопрос является самым актуальным для всех американских партнёров в ближневосточном регионе. Ключевое место в повестке переговоров займёт ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В ходе посещения Израиля и Западного берега реки Иордан шеф американской дипломатии «подтвердит приверженность Соединенных Штатов решению [ближневосточного конфликта] на основе принципа сосуществования двух государств, а также большей свободе, безопасности и процветанию как для палестинцев, так и для израильтян», — уточнила Лемперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поездка Блинкена продлится с 26 по 30 марта. Сначала госсекретарь США встретится с правительством Израиля в Иерусалиме, затем отправиться в Рамаллу, где у него запланированы переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Далее в графике главы Госдепа США запланированы визиты в Марокко и Алжир.