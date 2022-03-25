Петропавловск-Камчатский, , 07:52 — REGNUM На Камчатке 25 марта финишировала гонка на собачьих упряжках «Берингия-2022». Церемония награждения победителей состоялась в Оссоре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Гонки «Берингия»

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Первое место по результатам гонки занял Валентин Левковский. На втором оказался каюр Михаил Шелковин, на третьем — Андрей Семашкин.

«Позади километры и дни испытаний, в которых вы проявили умения, стойкость, уникальное мастерство в управлении вашими упряжками и единство с вашими питомцами. «Берингия-2022» подтвердила, что, пожалуй, это самое яркое в стране событие в области ездового спорта и сохранения традиций. Мы и впредь будем развивать их и прямо после вашего возвращения начнём подготовку вместе с вами к «Берингии» уже 2023 года» — обратился к участникам гонки губернатор края Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 19 февраля стартовал зимний фестиваль «Берингия», главным событием которого станет гонка на собачьих упряжках с одноименным названием.