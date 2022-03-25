Токио, , 07:49 — REGNUM Власти Японии намерены ввести запрет на поставки предметов роскоши в Россию в ближайшую неделю, заявил глава японского МИД Есимаса Хаяси в ходе пресс-конференции.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Будет введен запрет на экспорт предметов роскоши в начале следующей недели. Кроме того, мы готовим к внесению в парламент проектов документов по законодательству в области криптоактивов для того, чтобы не дать избежать санкций», — заявил он.

Хаяси добавил, что в настоящее время Токио разрабатывает пакет антироссийских санкций, аналогичный уже принятому странами ЕС и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония расширила санкции против граждан и компаний из России. В частности, в санкционный список добавили 25 российских граждан, среди которых глава госкорпорации ВЭБ. РФ Игорь Шувалов. Также под санкции попала еще 81 компания.

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