Пекин, , 07:49 — REGNUM Китай продолжит направлять банки и страховщиков на оптимизацию финансовых услуг для содействия оживлению сельских районов, заявил главный банковский и страховой регулятор страны, передает 24 марта агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Финансовый вклад для обеспечения поставок зерна и важных сельскохозяйственных продуктов в 2022 году должен быть приоритетным, заявила Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая, пообещав усилить финансовую поддержку сельских отраслей промышленности и новых типов сельских хозяйствующих субъектов.

Комиссия добавила, что необходимо приложить усилия, чтобы помочь сельским жителям, которые селятся в городских районах, удовлетворить свои финансовые потребности в области занятости, жилья, медицинского обслуживания, образования и ухода за пожилыми людьми.

Комиссия заявила, что необходимо увеличить объем средне‑ и долгосрочных кредитов для улучшения инфраструктуры и государственных услуг в сельских районах, добавив, что следует поощрять цифровое финансирование в сельских районах. По данным комиссии, на конец 2021 года непогашенные кредиты, связанные с сельским хозяйством, составляли 43,2 трлн юаней (около $6,79 трлн).