Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Британская компания Team17 представила свои игры 2022 года в рамках трансляции Future Games Show, которую провёл портал GamesRadar. Трейлер был опубликован 25 марта на YouTube-канале издания.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Всего геймерам показали девять проектов: Thymesia, Trepang2, Gord, Ship of Fools, The Serpent Rogue, The Unliving, Sweet Transit, Batora: Lost Haven и Marauders. Отметим, что все игры по своему интересны, особе внимание к себе привлекают многопользовательский «хардкорный шутер» Marauders, ролевая экшн-игру Thymesia, «гиперинтенсивный шутер» Trepang2 и однопользовательская мрачная градостроительная стратегия Gord.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в рамках Future Games Show показали трейлер ПК-версии игры Death Stranding: Director’s Cut. её релиз состоится 30 марта 2022 года.

