Луганск, , 07:47 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта в Луганской Народной Республике. Об этом 25 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В представительстве рассказали, вечером 24 марта был зафиксирован обстрел населённого пункта Золотое-5. В 19:50 с украинских позиций в Золотое-4 был было выпущено четыре мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане ДНР, ЛНР и Украины получат возможность работать в России без необходимости получения патента, а их водительские права будут признаны по всей стране.

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