Пекин, , 07:47 — REGNUM На конец 2021 года в банковском секторе Китая было $1,53 трлн внешних финансовых активов и $1,57 трлн внешних обязательств, в результате чего чистые внешние обязательства составили $37,9 млрд, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Юань Ndh.vn

Из чистых обязательств чистые обязательства в юанях составили $462,5 млрд, в то время как чистые активы в иностранной валюте составили $424,6 млрд, сообщило Государственное управление иностранной валюты Китая.

Среди внешних финансовых активов сектора активы в юанях составляли около 15% от общего объема, в то время как активы в долларах США составляли 66%. Среди внешних обязательств обязательства в юанях составляли 44% от общего объема, а обязательства в долларах США составляли 36% от общего объема.