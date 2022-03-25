Пекин, 25 марта, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Почтовый сберегательный банк Китая, один из государственных банков страны, сообщил, что непогашенная сумма его микрозаймов для малого бизнеса составила 1 трлн юаней ($157,23 млрд), передает 24 февраля Shanghai Securities News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Кредитор выдал микрозаймы на сумму более 6 трлн юаней примерно 50 млн клиентов, и каждый из займов в среднем составлял более 100 000 юаней, говорится в отчете. Кредитор ускоряет цифровую трансформацию, чтобы облегчить клиентам доступ к микрозаймам. Имея около 40 000 отделений, банк обслуживает клиентов в сельскохозяйственном секторе и сельской местности, городских жителей и представителей малого бизнеса.

Банк был официально создан в марте 2007 года на основе реформы предыдущей системы управления почтовыми сбережениями. В январе 2012 года она была преобразована в акционерное общество с ограниченной ответственностью. Акции кредитора выросли на 0,76% до 5,28 юаня на Шанхайской бирже 24 марта.