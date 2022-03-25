Петропавловск-Камчатский, , 07:42 — REGNUM На Камчатку со стороны Охотского моря надвигается циклон. Жители края начнут ощущать его влияние на погоду вечером 27 марта. По прогнозам синоптиков он будет действовать до 30 марта, сообщили в телеграм-канала регионального управления МЧС.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Умеренный снег, местами сильный, пройдёт в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Усть-Большерецком, Елизовском, Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском районах, а также в Алеутском муниципальном округе. При этом прогнозируется налипание снега на провода и гололедица на дорогах.

Непогода будет сопровождаться сильным ветром, а на побережье — штормовым.

Жителям края рекомендовали не покидать населённые пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, глыба льда упала на женщину с крыши дома в центре Великого Новгорода, ведется проверка.