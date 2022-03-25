Тюмень, , 07:42 — REGNUM В Тюменской области ночной и послеобеденный покой граждан отныне охраняется законодательно. Парламентарии областной думы приняли региональный закон «О тишине», сообщается на сайте думы.

Нарушение тишины Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1977. СССР

Отныне наказуемы с 22:00 до 8:00, а также с 13:00 до 15:00 в будние дни, и с 22:00 до 9:00, а также с 13:00 до 15:00 в выходные и праздничные дни крики, громкая музыка, вой автомобильной сигнализации, свист пиротехники и шумы от строительных, ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.

Исключения из данных правил могут быть лишь в чрезвычайных аварийных ситуациях. Шум разрешён также во время богослужений, в дни культурно-массовых мероприятий и в новогоднюю ночь.

Штрафные санкции за нарушение покоя — от предупреждения до двух тысяч для граждан, и до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичные законы о тишине приняты в других субъектах Российской Федерации.

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