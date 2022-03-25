Токио, , 07:41 — REGNUM На северо-востоке Японии 25 марта зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1. Об этом сообщает пресс-служба японского метеорологического агентства.

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По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился у побережья префектуры Фукусима, несколько дней назад пострадавшей от мощного землетрясения. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 50 километров под океанским дном.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала, угроза цунами также не объявлялась.

Напомним, 16 марта в префектуре Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,3, в результате чего не менее трёх человек погибли и порядка 200 пострадали. 19 марта подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы у берегов северо-западной префектуры Ивате.

Как сообщало ИА REGNUM, в японской префектуре Фукусима, расположенной в северо-восточной части страны, ещё несколько дней после землетрясения без водоснабжения оставалось не менее одной тысячи домов.

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