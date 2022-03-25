Оренбург, 25 марта, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Оренбурге в бывшем административном здании по ул. Бр. Коростылёвых в 2023 году планируют открыть детскую поликлинику. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул 56».

Медицина

Здание передано минздраву региона. В настоящее время идет подготовка к проведению капитального ремонта объекта.

Областная власть называет этот проект станет наиболее масштабным капитальным ремонтом детской типовой поликлиники в Оренбургской области, который проводится в рамках «Программы модернизации первичного звена здравоохранения». В поликлинике будут работать кабинеты педиатров и узких специалистов, отделения реабилитации и дневные стационары, детская стоматология, диспансер для проведения профосмотров детей-спортсменов.