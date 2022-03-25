Москва, 25 марта 2022, 07:35 — REGNUM Следует поставить вопрос о том, что президент США Джо Байден является военным преступником, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
Обсуждая вновь всплывшие подробности разработки США биологического запрещенного оружия на территории Украины, политолог отметил, что необходимо засветить роль действующего президента США, дабы нанести серьезный удар в информационной войне.
По его словам, и сам президент США Джо Байден, и его сын Хантер Байден, и главный борец с коронавирусом в США Энтони Фаучи вывалялись в грязи, проводя незаконные исследования, даже с точки зрения законов самих США. Кроме того, предстоит еще выяснить, какими проектами занимались доктора Питер Дашак и Энтони Фаучи в рамках проекта «красный рассвет», организовывая коронавирусную историю, и какой еще удар по человечеству они планируют на новом этапе.