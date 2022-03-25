Москва, , 07:35 — REGNUM Следует поставить вопрос о том, что президент США Джо Байден является военным преступником, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Обсуждая вновь всплывшие подробности разработки США биологического запрещенного оружия на территории Украины, политолог отметил, что необходимо засветить роль действующего президента США, дабы нанести серьезный удар в информационной войне.

«Почему, в сущности, если Пентагон выбрасывает данные о том, что Дашак и другие занимались усилением функции в рамках проекта, который тут потряс человечество на протяжении двух лет, почему, если о том же самом говорят все больше и больше официальных лиц, почему не поставить вопрос о том, что Байден сам является военным преступником, который фактически разыграл некую карту зла против человечества? Почему нельзя считать, например, то, что говорит уважаемый человек Рошаль, что это была репетиция биологической войны, а что будет дальше?», — заявил Кургинян.

По его словам, и сам президент США Джо Байден, и его сын Хантер Байден, и главный борец с коронавирусом в США Энтони Фаучи вывалялись в грязи, проводя незаконные исследования, даже с точки зрения законов самих США. Кроме того, предстоит еще выяснить, какими проектами занимались доктора Питер Дашак и Энтони Фаучи в рамках проекта «красный рассвет», организовывая коронавирусную историю, и какой еще удар по человечеству они планируют на новом этапе.