Иркутск, , 07:33 — REGNUM На потребительском рынке Иркутской области отмечается спад ажиотажного спроса, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова руководителяпотребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольги Степановой.

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«Сегодняшний дефицит спровоцирован, в первую очередь, резким ростом потребительского спроса. Ажиотаж нарушает отлаженные механизмы в цепочках товародвижения, перегревает рынок, провоцирует дефицит и дополнительную инфляцию. Конечно, нельзя исключить временные трудности, связанные с перестройкой логистики, замещением ряда импортных товаров, попавших под санкции, но в целом ситуация управляемая», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 марта в Иркутской области начнет действовать социальный проект по минимизации наценок на продовольственные товары первой необходимости.

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