Казань, 25 марта, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Департамент лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу проиграл в арбитраже Татарии спор за крупный земельный участок из состава земель лесного фонда. Суд отклонил притязания к ООО «Свияга», принадлежащему бывшему депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину (владельцу ПСО «Казань»). Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В лесу

Департамент пытался истребовать из чужого незаконного владения в пользу Российской Федерации часть земельного участка площадью 970 459,69 кв. м. Надел входит в состав Свияжского участкового лесничества. Одновременно с этим департамент настаивал на прекращении зарегистрированного права ООО на участок.

По данным публичной кадастровой карты, участок, фигурирующий в деле, имеет площадь 1 061 731 кв. м и по документу предназначен под сельскохозяйственное производство.

Напомним, дело слушалось с сентября 2021 года. Компания-ответчик принадлежит Равилю Зиганшину, который на сегодня проходит фигурантом уголовного дела, связанного с уплатой налогов.