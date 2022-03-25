Пермь, , 07:29 — REGNUM Проинвестбанку» не удалось оспорить решение о возврате банковской лицензии. Об этом сообщает РБК-Пермь со ссылкой на бывшего председателя правления банка Александра Воронцова.

Суд Kakprosto.ru

Дело рассматривалось в арбитражном суде Московского округа. Воронцов считает, что суд прошел формально.

«Наша победа в Перми никак не повлияла на решение суда. Причем, случилась непонятная законодательная коллизия: суд никак не отреагировал на то, что в Перми отменили решение признать банк банкротом», — сказал он.

Он также отметил, что лицензию, скорее всего, вернуть не получится, и заявил о намерении доказывать несовершенство законодательства.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у пермского банка 23 апреля 2021 года. В марте 2022 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о признании АО «Проинвестбанк» банкротом.

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