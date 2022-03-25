Иркутск, , 07:29 — REGNUM С 28 марта в Иркутской области начнет действовать социальный проект по минимизации наценок на продовольственные товары первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Продукты на прилавке Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Желание присоединиться к акции уже выразили 46 предприятий торговли, общее количество их торговых объектов составило 694. Проект направлен на поддержку покупательской способности населения в условиях введения экономических санкций.

Служба потребительского рынка и лицензирования по поручению губернатора продолжает ежедневный мониторинг ситуации на рынке. Установлено оперативное взаимодействие с Управлением ФАС по Иркутской области, органами местного самоуправления, товаропроизводителями, торговыми сетями.

«В непростых экономических условиях необходимо не только обеспечить население региона продовольствием и товарами первой необходимости в достаточных объемах, но и не допустить необоснованного роста цен. Только добросовестное поведение и соблюдение принципов ответственного ценообразования всех участников рынка позволит нам минимизировать последствия санкций для населения области»,— отметил губернатор Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в торговых сетях Иркутской области проводится эксперимент по добровольному ограничению наценок на социально-значимые товары. Он направлен на обеспечение доступности лекарств, медицинских материалов, базовой продуктовой корзины в условиях антироссийских санкций.

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