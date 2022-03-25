Якутск, 25 марта, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Более 500 учеников школ Якутии примут участие в хакатоне — специальном форуме для школьников, которые интересуются информационными технологиями. Мероприятия для них будут проходить в Северо-восточном государственном университете в рамках молодежного фестиваля «Muus Ustar. Твоя и100рия» и республиканского конкурса «GISIT-2022», сообщило ЯСИА.

Пресс-служба конкурса Цифровой прорыв Хакатон конкурса Цифровой прорыв

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Ежегодного GIS-хакатон — это марафон разработок в области геоинформационных технологий и проектов по решению территориальных задач. Организовали мероприятие правительство региона и Росмолодёжь.

«Мы работаем с предприятиями реального сектора экономики, которые разрабатывают конкурсные кейсы и оказывают спонсорскую поддержку. GIS-марафон — это новое веяние конкурса. Он состоит из серии мастер-классов, вебинаров, отборочного этапа в виде тестирования, самого хакатона и круглого стола на тему господдержки специалистов ИТ-отрасли», — отметила директор Дома научной коллаборации Прасковья Никифорова.

Ректор СВФУ Анатолий Николаев назвал цифровое и пространственное развитие территорий важнейшими стратегическими задачами. По его словам, в Институте математики и информатики СВФУ действуют программы в области анализа больших данных и применения искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года 5 тысяч специалистов в сфере EdTech из 18 стран соревновались за возможность представить лучший онлайн-проект и стать лидером в своей индустрии. Мероприятие проходило онлайн.