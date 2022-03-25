Владивосток, , 07:27 — REGNUM Власти Приморья подготовили и направили для включения в федеральный перечень системообразующих предприятий список ещё из 37 организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Правительство Приморья Дмитрий Кобзев © ИА REGNUM

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Компании «Доброфлот», «Спасскцемент», «Экспресс Приморья» и некоторые другие крупные предприятия края получат доступ к федеральным мерам поддержки.

Для системообразующих предприятий на федеральном уровне предусмотрели ряд мер, например, субсидирование процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств. Благодаря этому механизму бизнес получит займы по льготным ставкам 10−11%.

В Приморье в федеральный список таких предприятий включены десять местных организаций и восемь филиалов от организаций из других регионов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, девять предприятий Камчатки вошли в список системообразующих и могут рассчитывать на льготное финансирование — кредитование по льготной ставке.