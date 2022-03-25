Приштина, Сербия, 25 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 24 марта в ходе торжественного заседания парламента Косово, посвященного 23-й годовщине бомбежек Сербии и Косово НАТО заявил, что действия НАТО были «справедливыми и необходимыми», поскольку они остановили якобы начатый в Косово геноцид.

Kryeministri-ks.net Глава «Движения за самоопределение» Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что «албанцы отвечали агрессору тем языком, который он понимал» и обвинил Сербию в самом крупном геноциде в Европе со времен Второй мировой войны.

При этом политик, как и ранее Билл Клинтон, заявил, что все дипломатические усилия по разрешению косовского конфликта провалились.

Курти заявил, что «Косово не хочет войны, но не может игнорировать риски для безопасности региона и мира».