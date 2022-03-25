Рига, , 07:19 — REGNUM Заявление о необходимости прекратить импорт российских энергоносителей сделал президент Латвии Эгилс Левитс 24 марта в интервью агентству Bloomberg.

Президент Латвии Эгилс Левитс Saeima

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Как пояснил латвийский лидер, это «чёткое решение», импорт нефти и газа из России должен быть прекращён. Левитс допустил связанные с таким решением «определённые издержки», но указал, что это будет платой за независимость и свободу.

Президент Латвии уточнил, что в настоящее время правительство страны занимается проработкой позиции по вопросу оплаты российского газа в рублях.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что расчёты за поставки природного газа с недружественными странами будут вестись только в российских рублях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Италии Марио Драги заявил о желании Евросоюза добиться «независимости» от российского газа.

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