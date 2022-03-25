Пекин, , 07:18 — REGNUM Китайский военный представитель заявил, что Народно-освободительная армия Китая готова принять все необходимые меры для решительного противодействия любой провокации, которая подрывает основные интересы Китая и дестабилизирует Тайваньский пролив, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-секретарь Министерства национальной обороны Китая У Цянь сделал эти замечания в ответ на попытки Демократической прогрессивной партии Тайваня связать проблему Украины с тайваньским вопросом и спекуляции некоторых американских политиков о «военной угрозе» со стороны материковой части Китая.

У сказал, что Тайвань — это не Украина, поскольку тайваньский вопрос — это внутреннее дело Китая, которое не допускает иностранного вмешательства. Ни один человек или сила не могут встать на пути воссоединения Китая, добавил он.