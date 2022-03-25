Якутск, 25 марта, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Количество оздоровительных организаций для детей, участвующих в программе кешбэка за путёвки, увеличилось в Якутии. Теперь в республике 19 таких детских лагерей — на четыре больше, чем в прошлом году, сообщил председатель правительства региона Андрей Тарасенко.

40.мвд.рф В летнем детском лагере отдыха

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Учреждения для отдыха с возможностью кешбэка будут работать в городе Якутск, посёлке Жатай, а также в Алданском, Верхневилюйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском и Чурапчинском районах.

«Старт продаж путёвок с 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая», — отметил премьер-министр региона.

Он напомнил, что по условиям программы деньги вернуться только при оплате с карты «Мир» — до 50% стоимости, но не более 20 тыс. рублей. Количество поездок не ограничивается.

Как сообщало ИА REGNUM, возвращать 50% стоимости путёвки в детский лагерь предложил в 2021 году президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.